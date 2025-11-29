CMcom – Roma-Napoli | dove vederla canale tv diretta streaming formazioni
2025-11-29 11:28:00 Arrivano conferme: Big match allo stadio Olimpico tra la prima e la seconda della classe Big match all’Olimpico. La Roma capolista ospita il Napoli che insegue a meno due. Entrambe le squadre arrivano dai successi in Europa, la Roma contro il Midtjylland mentre il Napoli col Qarabaq. I giallorossi vogliono spezzare un tabù: la Roma ha vinto solo due delle ultime nove gare casalinghe contro il Napoli in Serie A (2N, 5P), anche se è rimasta imbattuta nelle due più recenti (1V, 1N); l’ultima volta che ha disputato più incontri interni consecutivi senza perdere contro questa avversaria risale al 2016. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
