claudio castagnoli nuovo campione mondiale cmll a viernes espectacular

Grande notte per Claudio Castagnoli in Messico: la stella AEW ha sconfitto Gran Guerrero a Viernes Espectacular aggiudicandosi il CMLL World Heavyweight Championship. Il match, andato in scena venerdì 28 novembre all’Arena México, era uno dei piatti forti della card e metteva di fronte il campione di casa e l’ex Cesaro, ormai presenza fissa tra Stati Uniti e scena internazionale. Con questa vittoria, Castagnoli aggiunge una prestigiosa cintura alla sua già importante bacheca. Il match titolato all’Arena México. Nel main event (o comunque in uno degli incontri di cartello) di Viernes Espectacular, Claudio Castagnoli ha affrontato Gran Guerrero con in palio il CMLL World Heavyweight Championship. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

