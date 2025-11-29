Classifica Mondiale piloti F1 2025 | Norris comanda con 22 punti su Piastri e 25 su Verstappen

CLASSIFICA PILOTI F1 2025. Lando Norris (McLaren) 396. Oscar Piastri (McLaren) 374. Max Verstappen (Red Bull) 371. George Russell (Mercedes) 301. Charles Leclerc (Ferrari) 226. Lewis Hamilton (Ferrari) 152. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 140. Alexander Albon (Williams) 73. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49. Carlos Sainz (Williams) 49. Fernando Alonso (Aston Martin) 42. Oliver Bearman (Haas) 41. Liam Lawson (Red Bull Racing Bulls) 36. Esteban Ocon (Haas) 32. Lance Stroll (Aston Martin) 32. Yuki Tsunoda (Racing Bulls Red Bull) 32. Pierre Gasly (Alpine) 22. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19.

