Il vasto universo di Star Trek si sviluppa su un arco temporale di oltre mille anni, suddiviso in sei principali epoche, ciascuna caratterizzata da eventi, tecnologie e personaggi distinti. La complessità della saga si estende attraverso pellicole cinematografiche, serie televisive e linee temporali alternative, creando un mosaico ricco di narrazioni e continuità. In questo approfondimento vengono analizzate le principali epoche che compongono la storia di Star Trek, con attenzione a quelli che rappresentano i periodi più significativi e popolari, mantenendo un focus sul loro impatto e sull’evoluzione dell’universo dell’Ufoca. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Classifica delle epoche di star trek dalla peggiore alla migliore