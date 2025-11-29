Classifica Album al primo posto Una Storia Importante di Eros Ramazzotti
Ancora tanta tanta italia nella Classifica Top Album di Fimi e NIQ, nella quale Eros Ramazzotti, Cesare Cremonini, Olly, Ernia e Caparezza occupano le posizioni più alte. La top ten si apre con Ma Io Sono Fuoco di Annalisa, che recupera quattro posizioni (dalla #14) e sale alla #10. Arrivato a due anni da E Poi Siamo Finiti Nel Vortice certificato tre volte disco di platino, il nono lavoro in studio della Scarrone ospita nella tracklist Paolo Santo in Avvelenata e Marco Mengoni in Piazza San Marco. In salita anche Rosalia con Lux: la 33enne catalana è l’unica artista internazionale presente nella top ten. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Classifiche italiane. Online il podio dei singoli e album più venduti della settimana in Italia secondo la classifica FIMI. - facebook.com Vai su Facebook
Questa settimana “Io non sarei” è rientrato nella classifica @FIMI_IT degli Album più venduti alla posizione 90. “Serenata” sale alla posizione 52 (+16) della classifica dei singoli più venduti. Vai su X
Classifica Album, al primo posto “Una Storia Importante” di Eros Ramazzotti - L'articolo Classifica Album, al primo posto “Una Storia Importante” di Eros Ramazzotti proviene da Metropolitan Magazine. Lo riporta msn.com
EROS RAMAZZOTTI alla #1 nelle classifiche italiane album e fisici - L’ultimo capitolo della carriera di Eros Ramazzotti emerge con forza nella classifica ufficiale italiana: “Una Storia Importante” — uscito il 21 novembre 2025 in versione italiana e spagnola — si ... Segnala newsic.it
Eros Ramazzotti subito primo in classifica: “Siamo davvero Una Storia Importante” - “Passano gli anni ma la gratitudine resta immensa”, scrive Eros che nel 2026 torna in concerto in 5 Continenti: qui tutte le date ... Scrive radioitalia.it