Metropolitanmagazine.it | 29 nov 2025

Ancora tanta tanta italia nella Classifica Top Album di Fimi e NIQ, nella quale Eros Ramazzotti, Cesare Cremonini, Olly, Ernia e Caparezza occupano le posizioni più alte. La top ten si apre con Ma Io Sono Fuoco di Annalisa, che recupera quattro posizioni (dalla #14) e sale alla #10. Arrivato a due anni da E Poi Siamo Finiti Nel Vortice certificato tre volte disco di platino, il nono lavoro in studio della Scarrone ospita nella tracklist Paolo Santo in Avvelenata e Marco Mengoni in Piazza San Marco. In salita anche Rosalia con Lux: la 33enne catalana è l’unica artista internazionale presente nella top ten. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Album, al primo posto “Una Storia Importante” di Eros Ramazzotti

