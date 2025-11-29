Clan Strisciuglio il cuore del potere | gerarchie riti e la cassa segreta per chi è in carcere

L’inchiesta 'Lockdown', durata quasi quattro anni - dal settembre 2019 al maggio 2023, attraversando dunque anche il periodo della pandemia in cui il Paese era chiuso in casa - ha permesso agli investigatori di aprire uno squarcio senza precedenti sul funzionamento interno del clan Strisciuglio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Clan Strisciuglio, il cuore del potere: gerarchie, riti e la cassa segreta per chi è in carcere - Dalle intercettazioni ai foglietti con le somme destinate ai reclusi: le carte della Dda ricostruiscono la rete che gestiva stipendi, consegne e mutua assistenza per garantire il vincolo degli affilia ... Secondo baritoday.it

Nei locali armati e senza pagare, così i rampolli dei clan fanno paura (anche ai bodyguard) - «Era una sfida di potere: chi entrava con più ragazzi nella discoteca, chi faceva più tavoli, chi stappava più bottiglie» tra i giovani rampolli della federazione mafiosa Strisciuglio e, dall'altro, i ... Scrive quotidianodipuglia.it

Spaccio e faide tra clan: chieste 32 condanne tra gli affiliati del clan Parisi e Strisciuglio - La Procura di Bari ha chiesto 32 condanne, dai due ai 20 anni di reclusione, per gli imputati coinvolti in un processo (in abbreviato) ... Come scrive quotidianodipuglia.it