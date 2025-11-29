Clan Strisciuglio il cuore del potere | gerarchie riti e la cassa segreta per chi è in carcere

Baritoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inchiesta 'Lockdown', durata quasi quattro anni - dal settembre 2019 al maggio 2023, attraversando dunque anche il periodo della pandemia in cui il Paese era chiuso in casa - ha permesso agli investigatori di aprire uno squarcio senza precedenti sul funzionamento interno del clan Strisciuglio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

