Civiform Trieste | ultimo open day per ragazzi e famiglie in vista della scelta post–medie
Sabato 17 gennaio, dalle 14.30 alle 18.30, la sede Civiform di Trieste accoglierà nuovamente studenti e genitori per un altro appuntamento di orientamento. Un pomeriggio pensato per chi sta definendo il proprio futuro formativo e desidera entrare nel cuore della scuola, conoscere gli insegnanti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
