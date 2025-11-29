Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese si riunisce la commissione a Palazzo Vecchio

Firenzetoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 3 dicembre alle 10:30 nella Sala Capitale di Palazzo Vecchio, con ingresso libero per i cittadini che vorranno assistere, si riunisce la commissione 7 di Palazzo Vecchio, 'Pace e diritti umani'. Al centro della commissione la proposta di risoluzione presentata dal consigliere comunale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

