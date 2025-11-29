Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese si riunisce la commissione a Palazzo Vecchio
Mercoledì 3 dicembre alle 10:30 nella Sala Capitale di Palazzo Vecchio, con ingresso libero per i cittadini che vorranno assistere, si riunisce la commissione 7 di Palazzo Vecchio, 'Pace e diritti umani'. Al centro della commissione la proposta di risoluzione presentata dal consigliere comunale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
È stata conferita nel Consiglio comunale odierno la cittadinanza onoraria al Professore Antonio Giordano, oncologo, patologo, genetista, ricercatore e professore italo-americano. È direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine di - facebook.com Vai su Facebook
Torino, il Pd scarica il M5s sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Naufraga la mozione in consiglio comunale. Gli esponenti dem ritirano le firme Vai su X
La cittadinanza onoraria per Francesca Albanese, la proposta avanzata dal sindaco Fiordelmondo - Francesca Albanese, relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati dal 1967, diventa cittadina onoraria anche di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Vignola, Albanese cittadina onoraria. La Lega: "Gesto forzato e divisivo" - Polemiche sulla proposta della lista ’Coraggiosa’, votata da tutta la maggioranza in consiglio comunale. msn.com scrive
Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: «Che emozione stringere la carta Fabriano» - FABRIANO Ieri mattina, all’Oratorio della Carità, l’amministrazione comunale di Fabriano ha conferito la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui ... Da corriereadriatico.it