' Città per la vita' anche Empoli e Bagno a Ripoli nella rete contro la pena capitale

Firenze, 29 novembre 2025 - Città per la vita contro la pena di morte, anche con Empoli e Bagno a Ripoli. Quest’anno, infatti, anche Empoli aderisce all’edizione 2025 della “Giornata Internazionale “Cities for Life”, giunta alla sua 24esima edizione. Questa importante ricorrenza si celebra ogni 30 novembre, nell’anniversario della prima abolizione della pena capitale ad opera di uno Stato, il Granducato di Toscana, il 30 novembre 1786. Partecipare a questa ‘Giornata’ significa rafforzare la battaglia a difesa della vita e della dignità dell’uomo, e a sostenere la necessità di cancellare la pratica disumana della pena di morte dal panorama giuridico e penale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

