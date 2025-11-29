Città della Scienza lezioni di etica pubblica | con Raffaele Cantone il primo incontro
Si è tenuta con grande partecipazione di pubblico l’inaugurazione del nuovo Ciclo di Incontri Informativi e Formativi sull’Etica Pubblica di Città della Scienza. L’evento, svoltosi nella Sala Archimede, ha avuto come protagonista il procuratore della Repubblica di Perugia, già presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, che ha tenuto una lectio cruciale sul tema “Il contrasto alla corruzione tra prevenzione e repressione”. La platea, composta da numerosi studenti delle scuole superiori, oltre che dai dipendenti di Città della Scienza, ha partecipato attivamente a questo momento di alta formazione civica e laboratorio di cittadinanza attiva ponendo al procuratore varie domande nella parte finale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
