Città della Pieve omicidio-suicidio a Po' Bandino | uccide la compagna e poi si spara

Uccide la compagna e poi si spara. È successo a Po' Bandino, frazione di Città della Pieve, poco prima di mezzogiorno di sabato 29 novembre. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno trovato i corpi senza vita dei due conviventi: un 58enne,sottufficiale dell'aeronautica militare in pensione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it