Città del Pieve confermato femminicidio-suicidio | l’uomo voleva compiere una follia

Ildifforme.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva la conferma dell’ipotesi di un femminicidio, seguito dal successivo suicidio, dalle indagini condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura di Perugia sulla tragica e sanguinosa vicenda consumatasi a Città del Pieve. Erano conviventi, ed entrambi avevano avuto precedenti matrimoni, la coppia di coniugi trovata morta a colpi di pistola nell’abitazione di lei. Dalle informazioni più . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

