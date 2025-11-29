Arriva la conferma dell’ipotesi di un femminicidio, seguito dal successivo suicidio, dalle indagini condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura di Perugia sulla tragica e sanguinosa vicenda consumatasi a Città del Pieve. Erano conviventi, ed entrambi avevano avuto precedenti matrimoni, la coppia di coniugi trovata morta a colpi di pistola nell’abitazione di lei. Dalle informazioni più . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Città del Pieve, confermato femminicidio-suicidio: l’uomo voleva compiere una “follia”