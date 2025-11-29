Città allagate e persone intrappolate | tra Indonesia Thailandia e Malesia 350 morti per le alluvioni

In Indonesia la provincia di Sumatra Settentrionale è la più colpita, morti si contano anche in Thailandia e Malesia. Almeno 123 vittime e migliaia di sfollati in Sri Lanka. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I soccorritori evacuano i residenti dalle aree allagate della città di Hat Yai, in #Thailandia: poiché decine di migliaia di persone sono state sfollate a causa delle inondazioni che hanno ucciso almeno 34 persone in Thailandia e #Malesia, secondo le autorità.

