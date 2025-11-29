Città allagate e persone intrappolate | tra Indonesia Thailandia e Malesia 350 morti per le alluvioni

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Indonesia la provincia di Sumatra Settentrionale è la più colpita, morti si contano anche in Thailandia e Malesia. Almeno 123 vittime e migliaia di sfollati in Sri Lanka. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Acquazzone a Olbia: strade allagate e persone intrappolate in case e negozi - Giornata di superlavoro per i Vigili del fuoco a Olbia, che dalle primissime ore del mattino è colpita da ... Si legge su unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Allagate Persone Intrappolate