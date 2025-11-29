CIRT – Korhola scappa al Brunello Trentin si difende
Dopo il ritiro di Ciuffi e Pesavento i finlandesi vincono tutte le prove della giornata. Trentin si difende da Battistolli per il titolo di Campione Italiano Rally Terra Non hanno perdonato gli sterrati veloci e da brivido del Rally del Brunello, con colpi di scena su colpi di scena che hanno caratterizzato l’avvio del secondo giorno di . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Contenuti che potrebbero interessarti
PIERANGIOLI TRA LE STORICHE ED IL FINLANDESE KORHOLA NELLE MODERNE, I LEADER AL RALLY BRUNELLO 2025 Nella gara per auto storiche, che anticipa di 10m il transito sulle speciali al Rally del Brunello delle "moderne", è la coppia toscana - facebook.com Vai su Facebook