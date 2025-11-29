CIRT – Il Rally del Brunello parla finlandese

Benjamin Korhola, in gara su Skoda Fabia RS Rally2, concretizza con la vittoria la leadership maturata nelle due giornate di gara, valide come ultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra. Il titolo va al giovanissimo Giovanni Trentin, in coppia con Alessandro Franco. A Valter Pierangioli il confronto storico con la Ford Escort RS Cosworth. Il . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

