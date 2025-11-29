Cingoli tubo del metano tranciato durante i lavori | fuga di gas evacuate cinque case

CINGOLI - Tranciato un tubo del metano durante i lavori su strada in via Villa Torre di Cingoli, cinque abitazioni evacuate. La decisione è stata adottata in via precauzionale, sono in. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Cingoli, tubo del metano tranciato durante i lavori: fuga di gas, evacuate cinque case

