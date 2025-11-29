' Cinema al Copernico' gli studenti incontrano l' attrice ferrarese Shamira Benetti

"Il cinema contribuisce a dare forma alla nostra vita: crea sogni, desideri, progetti e mondi interiori". Domenico Allocca (docente responsabile del progetto) illustra con queste parole il corso 'Cinema al Copernico', che martedì 2 dicembre ospita l'attrice ferrarese Shamira Benetti.

