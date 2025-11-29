Cina revisione etica dei brevetti sull’IA verrà rafforzata

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina rafforzerà l’esame etico per l’intelligenza artificiale (IA) nel processo di revisione dei brevetti, affinchè la tecnologia IA sia conforme alle leggi, alla moralità sociale e agli interessi pubblici, ha dichiarato venerdì il principale ente regolatore del Paese per la proprietà intellettuale. In una conferenza stampa tenuta dalla China National Intellectual Property Administration (CNIPA), il funzionario senior della CNIPA Jiang Tong ha affermato che le linee guida di revisione dei brevetti recentemente riviste, e che entreranno in vigore l’1 gennaio 2026, hanno istituito per la prima volta una sezione dedicata all’IA e ai big data. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

