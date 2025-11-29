Cimitero via libera della giunta alla trasformazione delle concessioni loculari da provvisorie a definitive
Sì della giunta comunale di Chieti alla trasformazione delle concessioni provvisorie dei loculi in concessioni definitive cinquantennali; una scelta che nasce per agevolare una maggiore capienza dell’impianto, oltre a rispondere alle istanze della comunità.“La delibera rappresenta un atto dovuto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ampliamento del cimitero di San Lorenzo in Correggiano: via libera al progetto esecutivo #Rimini - facebook.com Vai su Facebook
Rimini, ampliamento del cimitero di San Lorenzo in Correggiano: via libera al progetto esecutivo - La Giunta Comunale ha approvato nella seduta di ieri il progetto esecutivo per l'ampliamento del cimitero di San Lorenzo in Correggiano, con un investimento ... Segnala chiamamicitta.it
Rimini, via libera all'ampliamento del cimitero di San Lorenzo in Correggiano - La Giunta Comunale di Rimini ha approvato nella seduta di ieri il progetto esecutivo per l'ampliamento del cimitero di San Lorenzo in Correggiano, con un investimento complessivo di 350. Da msn.com
Cimitero, riqualificazione delle facciate - In attesa che, entro l’autunno venga approvato il progetto per un ulteriore ampliamento del civico cimitero, la giunta del sindaco Endrio Ubaldi ha deliberato un importante intervento al cimitero ... Segnala ilrestodelcarlino.it