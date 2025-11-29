Cieli nuvolosi ma poche piogge | si rialzano leggermente le temperature
Correnti secche settentrionali garantiscono ancora per qualche giorno tempo stabile sulla nostra regione; dalla serata di sabato l’avvicinarsi di un fronte Atlantico dalla Francia apporterà un debole peggioramento nella giornata di Domenica. A seguire tempo prevalentemente di matrice Atlantica con fronti che si alterneranno a pause, poco sole e clima meno freddo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Sabato 29 novembre 2025 Tempo Previsto: Durante la notte e al mattino parzialmente nuvoloso per transito di banchi di altostrati; dal pomeriggio temporanee schiarite da ovest ed in serata nuovo aumento della nuvolosità a partire dai rilievi Alpini e Prealpini Occidentali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Buongiorno #Tortoreto. Il tempo previsto per oggi Venerdì 28 Novembre: cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Dur - facebook.com Vai su Facebook
Cieli nuvolosi ma poche piogge: si rialzano leggermente le temperature - Dalla serata di sabato l'avvicinarsi di un fronte Atlantico dalla Francia apporterà un debole peggioramento nella giornata di domenica ... Lo riporta bergamonews.it
Le previsioni meteo del weekend - Giornata all'insegna del tempo instabile con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio, neve fin ... Come scrive corrieresalentino.it
Piogge, vento e neve: alcune regioni minacciate da un vortice - VORTICE IN MOVIMENTO Nei prossimi giorni il vortice ciclonico che sta attraversando l’Italia continuerà a influenzare il tempo in modo marcato, ... meteogiornale.it scrive