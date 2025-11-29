Cieli nuvolosi ma poche piogge | si rialzano leggermente le temperature

Correnti secche settentrionali garantiscono ancora per qualche giorno tempo stabile sulla nostra regione; dalla serata di sabato l’avvicinarsi di un fronte Atlantico dalla Francia apporterà un debole peggioramento nella giornata di Domenica. A seguire tempo prevalentemente di matrice Atlantica con fronti che si alterneranno a pause, poco sole e clima meno freddo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Sabato 29 novembre 2025 Tempo Previsto: Durante la notte e al mattino parzialmente nuvoloso per transito di banchi di altostrati; dal pomeriggio temporanee schiarite da ovest ed in serata nuovo aumento della nuvolosità a partire dai rilievi Alpini e Prealpini Occidentali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it