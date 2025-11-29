Ciclocross | scelto il programma di Mathieu van der Poel Esordio il 14 dicembre?
Pronta ad infiammarsi la stagione del ciclocross che è scattata da poche settimane. A breve infatti arriveranno i grandi calibri ad essere protagonisti: l’attesa ovviamente è tutta per Mathieu van der Poel, campione del mondo in carica della disciplina. Il neerlandese si è preso un breve periodo di stop finita la stagione su strada ed ora è pronto a tornare in gara nella specialità invernale. Il suo calendario è stato confermato, mancano solo un paio di ufficialità: tra queste il giorno d’esordio. In dubbio infatti c’è la tappa di Coppa del Mondo a Namur del 14 dicembre: dovrebbe essere la prima gara della stagione, ma non c’è ancora la conferma. 🔗 Leggi su Oasport.it
