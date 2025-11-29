‘Christmasland’ | dal 6 dicembre il Natale di Edenlandia

Tempo di lettura: 2 minuti Il Natale arriva ad Edenlandia già dal 6 dicembre con Christmasland, il grande evento natalizio con cinque attrazioni a tema, protagonisti i Villains di Natale, che irrompono nel racconto “rubando” la ruota panoramica del Parco. L’edizione 2025 di Christmasland si apre, infatti, con un fatto misterioso: il furto della storica ruota panoramica, un episodio reale (la rimozione della ruota per lavori) in cui il pubblico entra letteralmente nella storia e diventa parte attiva del racconto. Il visitatore sarà così accompagnato, attraverso il Passaporto di Natale, in un percorso in 5 tappe: la Tana dei Grinch, dove vivono i responsabili dei furti, il Polar Express, il viaggio magico tra i ghiacci, il Christmas Castle, cuore della magia ritrovata, il Christmas Circus, il folle mondo dei clown natalizi e la Casa di Babbo Natale, l’incontro con Babbo Natale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Christmasland’: dal 6 dicembre il Natale di Edenlandia

