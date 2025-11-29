Chris Pratt e Anna Faris si ritrovano nel Giorno del Ringraziamento | reunion familiare e abbraccio in pubblico
I due ex coniugi hanno trascorso insieme la festività americana e sono riapparsi in coppia a distanza di anni dal loro divorzio. Il Daily Mail ha pubblicato una foto di Chris Pratt e Anna Faris mentre si scambiano un abbraccio nel momento in cui l'attrice ha accompagnato loro figlio Jack, 13 anni, per fare volontariato insieme al padre a Santa Monica. All'evento di beneficenza era presente anche Katherine Schwarzenegger, attuale moglie di Pratt, con il quale la star di Guardiani della Galassia ha avuto tre figli. La reunion di Chris Pratt e Anna Faris La foto è una delle rarissime immagini che mostrano i due ex coniugi di nuovo insieme dopo il divorzio del 2017. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
