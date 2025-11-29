Choc lista stupri in un liceo di Roma
11.20 Al liceo classico statale Giulio Cesare di Roma è apparsa una "lista di stupri" nei bagni dei ragazzi. Accanto, c'erano nomi e cognomi di una decina di allieve "Si ribadisce fortemente la condanna nei confronti di qualsivoglia stereotipo e violenza di genere sia essa fisica, verbale, psicologica o digitale. Il Giulio Cesare non è aperto alla violenza. Il nostro liceo non vuole essere ricettacolo d'intolleranza". Così la preside della scuola Senesi.Il ministro dell'Istruzione Valditara: "Fatto gravissimo da sanzionare duramente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Argomenti simili trattati di recente
Roma choc al liceo: sul muro del bagno, vergata in rosso, appare la “Lista stupri”: nomi e cognomi delle ragazze da violentare- - facebook.com Vai su Facebook
Roma choc al liceo: sul muro del bagno, vergata in rosso, appare la “Lista stupri”: nomi e cognomi delle ragazze da violentare Vai su X
Choc al liceo Giulio Cesare di Roma: spunta la ‘lista degli stupri’ con i nomi di nove studentesse - La denuncia del collettivo Zeroalibi: l’elenco comparso sul muro di un bagno. Secondo quotidiano.net
Choc per 'lista di stupri' al liceo Giulio Cesare di Roma - Al liceo classico statale Giulio Cesare di Roma è comparsa una "lista di stupri" nei bagni dei ragazzi. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Orrore al liceo: nei bagni trovata "lista" delle studentesse da stuprare - A denunciare la comparsa della scritta choc, con di seguito l’elenco di una decina ... Riporta iltempo.it