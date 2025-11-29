Choc lista stupri in un liceo di Roma

11.20 Al liceo classico statale Giulio Cesare di Roma è apparsa una "lista di stupri" nei bagni dei ragazzi. Accanto, c'erano nomi e cognomi di una decina di allieve "Si ribadisce fortemente la condanna nei confronti di qualsivoglia stereotipo e violenza di genere sia essa fisica, verbale, psicologica o digitale. Il Giulio Cesare non è aperto alla violenza. Il nostro liceo non vuole essere ricettacolo d'intolleranza". Così la preside della scuola Senesi.Il ministro dell'Istruzione Valditara: "Fatto gravissimo da sanzionare duramente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it