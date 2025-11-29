Choc al liceo Giulio Cesare di Roma | spunta la ‘lista degli stupri’ con i nomi di 9 studentesse

Roma, 29 novembre 2025 – Nomi e cognomi di nove ragazze. E accanto la scritta 'Lista stupri'. Choc al liceo Giulio Cesare di Roma per l’elenco apparso in uno dei bagni. A denunciare la vicenda è il collettivo studentesco Zeroalibi su Instagram. “Un muro può essere cancellato, ma la cultura alla base del messaggio no, va combattuta – si legge sul profilo social –; questo gesto, oltre a essere di una gravità inconcepibile, dimostra la società patriarcale in cui ancora oggi noi viviamo”. “ Usare la violenza sessuale come arma, come minaccia o scherno, significa alimentare ed essere parte attiva della stessa cultura che ogni giorno uccide, ferisce, opprime, umilia e zittisce le donne – continua il messaggio –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

