Choc al liceo Giulio Cesare di Roma | spunta la ‘lista degli stupri’ con i nomi di 9 studentesse
Roma, 29 novembre 2025 – Nomi e cognomi di nove ragazze. E accanto la scritta 'Lista stupri'. Choc al liceo Giulio Cesare di Roma per l’elenco apparso in uno dei bagni. A denunciare la vicenda è il collettivo studentesco Zeroalibi su Instagram. “Un muro può essere cancellato, ma la cultura alla base del messaggio no, va combattuta – si legge sul profilo social –; questo gesto, oltre a essere di una gravità inconcepibile, dimostra la società patriarcale in cui ancora oggi noi viviamo”. “ Usare la violenza sessuale come arma, come minaccia o scherno, significa alimentare ed essere parte attiva della stessa cultura che ogni giorno uccide, ferisce, opprime, umilia e zittisce le donne – continua il messaggio –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Roma choc al liceo: sul muro del bagno, vergata in rosso, appare la “Lista stupri”: nomi e cognomi delle ragazze da violentare- - facebook.com Vai su Facebook
Roma choc al liceo: sul muro del bagno, vergata in rosso, appare la “Lista stupri”: nomi e cognomi delle ragazze da violentare Vai su X
Choc al liceo Giulio Cesare di Roma: spunta la ‘lista degli stupri’ con i nomi di nove studentesse - La denuncia del collettivo Zeroalibi: l’elenco comparso sul muro di un bagno. Secondo quotidiano.net
Choc per 'lista di stupri' al liceo Giulio Cesare di Roma - Al liceo classico statale Giulio Cesare di Roma è comparsa una "lista di stupri" nei bagni dei ragazzi. Si legge su ansa.it
Lista degli stupri nel bagno del liceo Giulio Cesare di Roma, denuncia choc: "Gesto grave" - Al Liceo Giulio Cesare di Roma, la “lista stupri” sui muri che scuote l’istituto: la denuncia del collettivo Zero Alibi all'indomani del 25 novembre ... Si legge su virgilio.it