Chivu Inter tripla missione contro il Pisa | gli obbiettivi per il tecnico

Inter News 24 dei nerazzurri in vista del match di domani in campionato. Dopo due ko consecutivi che hanno lasciato il segno nel morale e nella classifica, l'Inter di Cristian Chivu cerca un immediato e necessario riscatto nel match di campionato sul campo del Pisa. La sfida, in programma domenica alle ore 15:00 all'Arena Garibaldi, assume i contorni di un vero e proprio esame di maturità per la formazione milanese, chiamata a reagire con forza dopo una settimana terribile. Come sottolineato dall'analisi dell'edizione online di La Repubblica, la priorità assoluta per il club di Viale della Liberazione è ritrovare gol, certezze e quella fiducia che sembra essersi incrinata dopo le recenti delusioni.

