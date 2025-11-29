Inter News 24 Chivu Inter, deve ritrovare la cattiveria sotto porta: Chivu lavora sul reparto offensivo per la sfida contro il Pisa. L’Inter ha creato diverse occasioni nelle ultime partite, ma ha faticato a concretizzarle. La squadra di Chivu ha avuto difficoltà a segnare contro squadre come il Milan e l’Atletico Madrid, nonostante le numerose chance create. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, la squadra ha mostrato segni di crescita offensiva, ma la mancanza di precisione e gli errori sotto porta hanno impedito di capitalizzare al meglio le opportunità. «L’Inter ha iniziato a risvegliare il suo potenziale offensivo solo contro la Lazio,» scrive il giornale, «ma nei big match contro il Milan e l’Atletico Madrid, la squadra ha sofferto, con Lautaro Martinez che non è riuscito a brillare come al solito. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu Inter, attacco da riaccendere: il tecnico prepara i motori per il Pisa! Dove sta il problema