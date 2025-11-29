Chivu Inter attacco da riaccendere | il tecnico prepara i motori per il Pisa! Dove sta il problema
Inter News 24 Chivu Inter, deve ritrovare la cattiveria sotto porta: Chivu lavora sul reparto offensivo per la sfida contro il Pisa. L’Inter ha creato diverse occasioni nelle ultime partite, ma ha faticato a concretizzarle. La squadra di Chivu ha avuto difficoltà a segnare contro squadre come il Milan e l’Atletico Madrid, nonostante le numerose chance create. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, la squadra ha mostrato segni di crescita offensiva, ma la mancanza di precisione e gli errori sotto porta hanno impedito di capitalizzare al meglio le opportunità. «L’Inter ha iniziato a risvegliare il suo potenziale offensivo solo contro la Lazio,» scrive il giornale, «ma nei big match contro il Milan e l’Atletico Madrid, la squadra ha sofferto, con Lautaro Martinez che non è riuscito a brillare come al solito. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Klinsmann: “Inter, reagisci seguendo Chivu, è moderno e ti cambia. Lautaro va difeso” L’ex attaccante nerazzurro legge il momento della squadra dalla California: “Il Toro è una benedizione, mai un problema. E lasciate sbagliare Pio Esposito” Leggi l’ - facebook.com Vai su Facebook
#Chivu, l’ #Inter ha bisogno di una scossa Due sconfitte in quattro giorni: prima il derby perso contro il #Milan, poi la beffa al 93’ al Metropolitano contro l’ #AtléticoMadrid. L’ #Inter di #Chivu, finora imbattuta in #ChampionsLeague, cade nel momento in cui ser Vai su X
Inter, attacco da riaccendere. Chivu fa scaldare i motori: un obiettivo su tutti a Pisa - Il tecnico vuole motivare tutto il reparto offensivo affinché ritrovi il feeling con la porta perduto nelle ultime gare ... Si legge su msn.com
Inter, Chivu vuole riaccendere la scintilla: cosa chiede agli attaccanti. A Pisa torna Thuram - Serve più cinismo per concretizzare le tante palle gol create ... msn.com scrive
Inter, Chivu scalda l'attacco e chiede una svolta: a Pisa è pronto a tornare Thuram - Tra i tanti crucci che accompagneranno l'Inter in viaggio verso Pisa, uno riguarda l'attacco, si legge su La Gazzetta dello Sport. Si legge su tuttomercatoweb.com