Chioggia la maggioranza non c' è | Armelao sempre più a rischio Dimettiti

Veneziatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuno sblocco post-elezioni regionali per quanto riguarda il quadro politico di Chioggia, dove dalla metà di ottobre, dopo l'uscita di Energia Civica dalla maggioranza (che nel 2024 aveva preso il posto di Fratelli d'Italia, che aveva lasciato la maggioranza) il sindaco Mauro Armelao, sulla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

