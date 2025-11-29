Chioggia la maggioranza non c' è | Armelao sempre più a rischio Dimettiti
Nessuno sblocco post-elezioni regionali per quanto riguarda il quadro politico di Chioggia, dove dalla metà di ottobre, dopo l'uscita di Energia Civica dalla maggioranza (che nel 2024 aveva preso il posto di Fratelli d'Italia, che aveva lasciato la maggioranza) il sindaco Mauro Armelao, sulla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
STASERA ALLE ORE 20:00 Consiglio Comunale di Chioggia Grande attesa per capire se la giunta ARMELAO ha ancora i numeri per continuare la legislatura. Il quesito che questa maggioranza dovrebbe dare questa sera alla cittadinanza è il seguente.....PE - facebook.com Vai su Facebook