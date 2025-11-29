Chiedono un passaggio e tentano di rapinare l' automobilista con una pistola a salve | arrestati 4 minorenni di Catania
La Polizia ha arrestato quattro minorenni catanesi, due 16enni e due 17enni, per il reato di tentata rapina aggravata in concorso. I Falchi della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno individuato due giovani in sella ad uno scooter mentre sfrecciavano, a tutta velocità, in una via del centro storico. Li hanno inseguiti e bloccati, accertando che il mezzo a due ruote era stato rubato, e,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
L'arma, abbandonata dai due ragazzi fuggiti a piedi, è stata ritrovata all'interno di un vano di una pompa antincendio
