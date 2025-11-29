Chiara Ferragni è ancora la più ricca dello show business in Italia Con le sue tre società può mettersi in tasca ancora 37,4 milioni di euro

Nonostante due anni da dimenticare, la maggiore parte dei contratti persi e il disastro del Pandoro gate Chiara Ferragni vale ancora oggi più di qualsiasi cantante o attore italiano, compreso l’ex marito Fedez, e potrebbe ancora oggi mettersi in tasca una montagna di soldi che ha conservato nei forzieri delle sue tre società: Sisterhood, Tbs Crew e Fenice, la sola quest’ultima ad avere traballato prima di essere affidata alle sapienti mani di Claudio Calabi. Le tre società hanno ancora un patrimonio netto distribuibile ricchissimo. Secondo un’analisi fatta da Open sui bilanci delle tre società dell’influencer anche il 2024 come già il 2023 è stato in profondo rosso, con perdite complessive per oltre 6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Open.online