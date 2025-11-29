Lucia Aleotti, vicepresidente del Centro studi di Confindustria, ha respinto il 30 novembre 2025 a Prato la narrazione dominante nella sinistra secondo cui “l’Italia ha bisogno di immigrati per colmare carenze di manodopera”, sostenendo che “all’impresa non servono quelli che stanno dintorno alle stazioni, ma chi vuole lavorare e integrarsi”. In collegamento video all’incontro dei riformisti del Partito Democratico a Prato, Lucia Aleotti ha sferrato un attacco diretto alla retorica corrente sul ruolo degli immigrati nel mercato del lavoro. “Confindustria viene spesso tirata per la giacchetta per dire che serve immigrazione, non bastano i lavoratori italiani”, ha detto, per poi ribaltare la prospettiva: “Ma all’impresa non servono quelli che stanno dintorno alle stazioni, ma chi vuole lavorare”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - “Chi sta alle stazioni non serve alle imprese”: Confindustria smonta la retorica Pd sull’immigrazione come panacea occupazionale