Chi sono tutte le ex di Costantino Vitagliano da Alessandra Pierelli a Elisa Mariani mamma di sua figlia

Costantino Vitagliano si era fidanzato nel 20042005 con Alessandra Pierelli, conosciuta nel programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi. I due sono stati al centro del gossip per dversi tira e molla, dopo poco tempo la loro storia è finita. Successivamente lui si è fidanzato con Linda Santaguida, ma la loro relazione è stata molto breve. Nel 2013 Costantino Vitagliano si è legato sentimentalmente all’indossatrice svizzera, Elisa Mariani, con la quale ha avuto una bambina, la sua prima figlia. Un anno dopo i due hanno annunciato ufficialmente la fine del loro rapporto. Nel 2020 l’ex tronista ha iniziato una relazione con la ballerina Luba Mushtuk. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono tutte le ex di Costantino Vitagliano, da Alessandra Pierelli a Elisa Mariani (mamma di sua figlia)

