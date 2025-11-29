Chi sono gli ex importanti di Benedetta Porcaroli prima dell’attuale compagno Riccardo Scamarcio

Metropolitanmagazine.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benedetta Porcaroli è attualmente fidanzata con l’attore Riccardo Scamarcio. Le sue relazioni passate includono una frequentazione con il calciatore Edoardo Soleri (2016-2017) e una storia con l’attore e regista Michele Alhaique (2018-2021). Nel 2023 è uscita allo scoperto la sua storia con Pietro Castellitto. Benedetta Porcaroli e il colpo di fulmine con l’attuale fidanzato Riccardo Scamarcio. Vincitrice di un  Nastro d’Argento  nel 2021 e candidata ai  David di Donatello  come miglior attrice non protagonista, l’attrice romana  è conosciuta anche per essere la fidanzata di Riccardo Scamarcio:  era una sua fan fin da bambina, come ha dichiarato in un’intervista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono gli ex importanti di benedetta porcaroli prima dell8217attuale compagno riccardo scamarcio

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex importanti di Benedetta Porcaroli prima dell’attuale compagno Riccardo Scamarcio

Contenuti che potrebbero interessarti

sono ex importanti benedettaChi sono gli ex importanti di Benedetta Porcaroli prima dell’attuale compagno Riccardo Scamarcio - Benedetta Porcaroli è attualmente fidanzata con l’attore Riccardo Scamarcio. Si legge su msn.com

sono ex importanti benedettaChi sono gli ex fidanzati di Benedetta Porcaroli/ Da Michele Alhaique a Pietro Castellitto - Chi sono gli ex fidanzati di Benedetta Porcaroli: la frequentazione con Pietro Castellitto e ancora prima la storia con il collega Michele Alhaique ... Segnala ilsussidiario.net

sono ex importanti benedettaBenedetta Porcarcoli si racconta a Verissimo - L’attrice, fresca vincitrice del Premio Orizzonti come migliore attrice a Venezia sarà su Canale 5 sabato 29 novembre ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sono Ex Importanti Benedetta