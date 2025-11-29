Chi sono gli ex importanti di Benedetta Porcaroli prima dell’attuale compagno Riccardo Scamarcio

Benedetta Porcaroli è attualmente fidanzata con l’attore Riccardo Scamarcio. Le sue relazioni passate includono una frequentazione con il calciatore Edoardo Soleri (2016-2017) e una storia con l’attore e regista Michele Alhaique (2018-2021). Nel 2023 è uscita allo scoperto la sua storia con Pietro Castellitto. Benedetta Porcaroli e il colpo di fulmine con l’attuale fidanzato Riccardo Scamarcio. Vincitrice di un Nastro d’Argento nel 2021 e candidata ai David di Donatello come miglior attrice non protagonista, l’attrice romana è conosciuta anche per essere la fidanzata di Riccardo Scamarcio: era una sua fan fin da bambina, come ha dichiarato in un’intervista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

