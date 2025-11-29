Chi sono gli ex importanti di Benedetta Porcaroli prima dell’attuale compagno Riccardo Scamarcio
Benedetta Porcaroli è attualmente fidanzata con l’attore Riccardo Scamarcio. Le sue relazioni passate includono una frequentazione con il calciatore Edoardo Soleri (2016-2017) e una storia con l’attore e regista Michele Alhaique (2018-2021). Nel 2023 è uscita allo scoperto la sua storia con Pietro Castellitto. Benedetta Porcaroli e il colpo di fulmine con l’attuale fidanzato Riccardo Scamarcio. Vincitrice di un Nastro d’Argento nel 2021 e candidata ai David di Donatello come miglior attrice non protagonista, l’attrice romana è conosciuta anche per essere la fidanzata di Riccardo Scamarcio: era una sua fan fin da bambina, come ha dichiarato in un’intervista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Alcune importanti scoperte: le impronte a pallini sono state lasciate da due tipi di scarpe diverse e le impronte dei pittori erano già state repertate nel 2007 ma mai comparate. Video completo lo troverete dalle 20:00 sul canale: youtu.be/1luM0oBtcaY?si… #gar Vai su X
Sono in corso importanti interventi di rifacimento del manto stradale nelle vie interessate dai recenti lavori di posa della fibra ottica. Un intervento così esteso e strutturale non si realizzava da anni e rappresenta un passo concreto verso una città più ordinata, - facebook.com Vai su Facebook
Chi sono gli ex importanti di Benedetta Porcaroli prima dell’attuale compagno Riccardo Scamarcio - Benedetta Porcaroli è attualmente fidanzata con l’attore Riccardo Scamarcio. Si legge su msn.com
Chi sono gli ex fidanzati di Benedetta Porcaroli/ Da Michele Alhaique a Pietro Castellitto - Chi sono gli ex fidanzati di Benedetta Porcaroli: la frequentazione con Pietro Castellitto e ancora prima la storia con il collega Michele Alhaique ... Segnala ilsussidiario.net
Benedetta Porcarcoli si racconta a Verissimo - L’attrice, fresca vincitrice del Premio Orizzonti come migliore attrice a Venezia sarà su Canale 5 sabato 29 novembre ... Segnala msn.com