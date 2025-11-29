Chi protegge la nostra Privacy? Da Report nuove rivelazioni sull’Autorità garante dei dati personali
“Chi protegge la nostra Privacy?”, è la domanda che dà il titolo alla puntata dell’inchiesta di Report, la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci in onda domani sera su Rai3, sul Garante della Privacy. E che aggiunge, ma non solo, nuovi particolari ad una vicenda iniziata con la multa da 150mila euro comminata dall’Authority alla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, poche ora dopo che uno dei commissari, Agostino Ghiglia (in quota FdI) era stato filmato mentre entrava nella sede di Fratelli d’Italia a Roma. Report: chi protegge la nostra Privacy?. Ma cosa vedremo domani sera nel servizio di Chiara De Luca? “ Andrea Mavilla, esperto di cybersecurity e della tutela dei dati personali, è entrato su alcune piattaforme come Lusha, Contact Kasper Apolloio, Uplead e altre situate negli Usa in Russia e Israele – si legge nell’anticipazione della puntata –. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
