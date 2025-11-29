Chi era Stefania Terrosi uccisa a colpi di pistola dal compagno suicida Antonio Iacobellis

Stefania Terrosi, 59 anni, era impiegata in una ditta di pulizie a Città delle Pieve ed è stata uccisa da Antonio Iacobellis, sottufficiale in quiescenza dell'Aeronautica militare. L'uomo si è poi tolto la vita con la stessa pistola usata contro la partner. 🔗 Leggi su Fanpage.it

