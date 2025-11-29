Chi è Stefano Carvelli un poliziotto italiano nuovo delegato dell’Interpol per l’Europa | Contrastare i crimini con nuove competenze tecnologiche

L’elezione di Stefano Carvelli nel Comitato esecutivo dell’Interpol rafforza il ruolo dell’Italia nella cooperazione globale contro criminalità e terrorismo. L’Assemblea generale dell’Interpol ha eletto nelle scorse ore sei nuovi membri. Faranno parte del Comitato esecutivo il presidente, il vicepresidente per l’Asia e i delegati per Africa, Asia ed Europa. (INTERPOL FOTO) – Notizie.com Il delegato dell’Interpol per l’Europa è Stefano Carvelli, dirigente superiore della polizia di stato, votato dalla 93esima Assemblea riunitasi a Marrakesh, in Marocco. 🔗 Leggi su Notizie.com

