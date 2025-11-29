Chi è l’ex marito di Antonella Mosetti Alex Nuccitelli amico di Totti e padre di sua figlia Asia
Antonella Mosetti ha vissuto un matrimonio molto importante e durato 8 anni con l’ex marito Alex Nuccetelli. La naufraga è stata anche sentimentalmente legata a Davide Lippi e all’ex schermidore Aldo Montano, ma la storia d’amore più importante è sicuramente quella con il pr e imprenditore romano che l’ha anche resa madre di una figlia, Asia Nuccetelli, nata nel 1999. Alex Nuccetelli è un nome piuttosto conosciuto negli ambienti romani, essendo diventato nel corso degli anni un famoso pr anche a livello internazionale nonché organizzatore di party, feste ed eventi esclusivi. Nato nel 1977, dopo la laurea ha avviato la sua carriera nel settore imprenditoriale e dell’ organizzazione di eventi ed è anche un grande appassionato di sport: oltre ad essere un personal trainer è anche un amante del body building, di cui peraltro è stato anche campione italiano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
