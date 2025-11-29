Chi è l’ex di Ilaria D’Amico prima di Gigi Buffon Rocco Attisani e padre del figlio Pietro

Prima di sposarsi con Gianluigi Buffon, Ilaria D’Amico è stata fidanzata con Rocco Attisani con il quale ha avuto anche il suo primo figlio Pietro. La conduttrice è stata sposata con lui fino al 2014, quando la relazione si è definitivamente interrotta arrivando poi al divorzio. Riguardo alla rottura, nè Rocco Attisani, nè Ilaria D’Amico hanno mai rivelato le motivazioni, mantenendo un altissimo riserbo anche per il bene del figlio. E proprio per il bambino hanno sempre cercato di mantenere un buon rapporto, tanto che spesso sono stati paparazzati insieme al parco con il piccolo. Oggi Pietro, figlio di Rocco Attisani e Ilaria D’Amico ha compiuto dodici anni e vive prevalentemente con la mamma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

