Chi è l’ex di Ilaria D’Amico prima di Gigi Buffon Rocco Attisani e padre del figlio Pietro

Metropolitanmagazine.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima di sposarsi con Gianluigi BuffonIlaria D’Amico è stata fidanzata con Rocco Attisani  con il quale ha avuto anche il suo primo figlio  Pietro. La conduttrice è stata sposata con lui fino al 2014, quando la relazione si è definitivamente interrotta arrivando poi al divorzio. Riguardo alla rottura, nè Rocco Attisani, nè Ilaria D’Amico hanno mai rivelato le motivazioni, mantenendo un altissimo riserbo anche per il bene del figlio. E proprio per il bambino hanno sempre cercato di  mantenere un buon rapporto, tanto che spesso sono stati paparazzati insieme al parco con il piccolo. Oggi Pietro, figlio di  Rocco Attisani e Ilaria D’Amico  ha compiuto dodici anni e vive prevalentemente con la mamma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 l8217ex di ilaria d8217amico prima di gigi buffon rocco attisani160e padre del figlio pietro

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex di Ilaria D’Amico (prima di Gigi Buffon) Rocco Attisani e padre del figlio Pietro

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: 232 L8217ex Ilaria D8217amico