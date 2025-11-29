Chi è il nuovo fidanzato di Antonella Mosetti Emanuele Cerroni

29 nov 2025

Antonella Mosetti ritrova l'amore grazie a  Emanuele Cerroni, giovane uomo dal profilo Instagram privato, comparso per la prima volta al suo fianco in un reel pubblicato sui social. Dal post condiviso si intuisce che tra loro esistesse già un  legame di lunga data, inizialmente fatto solo di confidenze e complicità. Lo racconta lei stessa: « Iniziando da tempi non sospetti, almeno per me. Amicizia, chiacchierate, risate (tantissime), altruismo, verità, coccole e odori da lontani . poi?! ». Il sentimento, a un certo punto, ha preso il sopravvento  trasformando quell'amicizia in qualcosa di più intenso: « Tutto si trasforma, ma senza prenderne coscienza, ci mancavamo, discutevamo, rosicavamo.

chi 232 il nuovo fidanzato di antonella mosetti emanuele cerroni

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il nuovo fidanzato di Antonella Mosetti, Emanuele Cerroni

