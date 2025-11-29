Chi è il nuovo fidanzato di Antonella Mosetti Emanuele Cerroni

Antonella Mosetti ritrova l’amore grazie a Emanuele Cerroni, giovane uomo dal profilo Instagram privato, comparso per la prima volta al suo fianco in un reel pubblicato sui social. Dal post condiviso si intuisce che tra loro esistesse già un legame di lunga data, inizialmente fatto solo di confidenze e complicità. Lo racconta lei stessa: « Iniziando da tempi non sospetti, almeno per me. Amicizia, chiacchierate, risate (tantissime), altruismo, verità, coccole e odori da lontani . poi?! ». Il sentimento, a un certo punto, ha preso il sopravvento trasformando quell’amicizia in qualcosa di più intenso: « Tutto si trasforma, ma senza prenderne coscienza, ci mancavamo, discutevamo, rosicavamo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è il nuovo fidanzato di Antonella Mosetti, Emanuele Cerroni

