Che stangata per l’ex Inter 6 mesi di squalifica | insulti pesanti a Messi
Una squalifica clamorosa colpisce l’ex Inter e scuote il mondo del calcio e riaccende il dibattito su rispetto, etica e comportamenti assurdi. Negli ultimi giorni i campi da calcio, senza ombra di dubbio, stanno offrendo più caos che spettacolo. Episodi che nulla hanno a che fare con lo sport stanno diventando fin troppo frequenti L’episodio di oggi è assurdo quasi quanto successo, giorni fa, in Bolivia dove una rissa incontenibile aveva richiesto l’intervento della polizia, con manganelli e spray al peperoncino, e un totale di ben diciassette espulsi. Un quadro che descrive alla perfezione come il clima, però, non sia dei più sereni in molte parti del mondo calcistico. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
