Che paura le coppie che si contendono i figli accecati dalla rabbia con avvocati guerrafondai Con Ramazzotti e Trussardi non è stato così | così Michelle Hunziker
Michelle Hunziker, protagonista dell’ultimo numero del settimanale F, si è raccontata dalla famiglia al divorzio, fino al periodo buio della setta. “ I figli si devono sentire amati da entrambi i genitori, sempre. – ha affermato – Anche nei momenti di tensione che all’inizio ci sono. Bisogna lavorare perché la famiglia rimanga un sistema stabile, solido, perché il rapporto genitoriale sia altissimo, perché ci sia armonia”. E ancora: “ Lo dicono sempre tutti, ma in pochi ci riescono davvero, perché prende il sopravvento la rabbia. Non è facile, è un lavoro che devi fare su te stesso. Io ho avuto la fortuna di riuscirci e su questo non transigo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
