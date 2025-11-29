Che meraviglia! | il Teatro della Società riapre dopo otto anni tra grandi emozioni

"Che meraviglia!" L'esclamazione del sindaco Mauro Gattinoni ha aperto sabato 29 novembre la cerimonia di inaugurazione del Teatro della Società, tornato agli antichi splendori dopo otto anni di chiusura e lavori. Un'esclamazione che ha fatto eco a quella dei 400 presenti che, varcata la soglia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Che meraviglia il teatro la domenica pomeriggio!!! Bello divertirsi e intanto crescere insieme Vi aspettiamo - facebook.com Vai su Facebook

Teatro della Fortuna a Fano, riapre il foyer con 'Artemista' - Il foyer racconta l'arte a Fano", destinandosi così a tre mostre di artisti locali che accompagneranno il pubblico per tutto il periodo ... Da ansa.it

'L'assassino misterioso' riapre Teatro San Carlo a Casalborgone - Dopo una lunga chiusura e un lavoro di restauro riapre al pubblico il Teatro San Carlo di Casalborgone nel Torinese. Riporta ansa.it

Napoli, riapre il Teatro di Nerone all'Anticaglia: «Tuffo nell’età imperiale» - Sembra di camminare in uno di quei posti che arrivano in sogno di notte, e quando il cervello fonde e confonde leggenda e realtà, mischia gli arcani della psiche individuale e collettiva. Segnala ilmattino.it