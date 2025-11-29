ChatGPT violato rubati i dati degli sviluppatori | come fare per difenderti dal phishing
OpenAI ha confermato un incidente di sicurezza che ha esposto dati di alcuni sviluppatori che utilizzano le API di ChatGPT. La violazione, però, non è avvenuta nei sistemi della società californiana, bensì in quelli di Mixpanel, il servizio di analisi dati di terze parti utilizzato per monitorare il traffico della piattaforma. Una distinzione importante, ma che non cancella il problema: informazioni personali di utenti sono finite nelle mani di un attaccante, e questo apre scenari concreti di rischio. L’azienda ha tenuto a precisare che i sistemi di ChatGPT non sono stati compromessi e che gli utenti finali della piattaforma di chat non sono coinvolti. 🔗 Leggi su Screenworld.it
