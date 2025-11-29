Charles Leclerc amareggiato | Un incubo fin dalla FP1 rischio di uscire di pista a ogni curva

Tanta frustrazione e poca voglia di parlare. È questo il mood di Charles Leclerc al termine delle qualifiche del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il pilota monegasco della Ferrari è nuovamente messo a dura prova, dovendo cercare soluzioni in pista su una macchina che di positivo non ha proprio nulla. E così, il decimo posto nel time-attack odierno, rischiando l’impossibile e rendendosi protagonista di un testacoda pauroso, descrive quanto è accaduto sul tracciato di Lusail. “ La vettura ieri era molto puntata sull’anteriore e oggi molto meno. Abbiamo cercato di stravolgere l’assetto, ma nei fatti rischio a ogni curva di andare fuori dalla pista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Charles Leclerc amareggiato: “Un incubo fin dalla FP1, rischio di uscire di pista a ogni curva”

