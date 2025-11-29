Charlene di Monaco lancia la tendenza del completo a cappa
Negli ultimi mesi la moda femminile ha mostrato un rinnovato interesse per capi strutturati, di certo molto diversi da quelli che abitualmente vediamo posarsi sulle spalle delle Principesse più ammirate del momento. E così, Charlene di Monaco torna a imporsi come una delle figure più influenti nello stile contemporaneo, contribuendo a riportare sotto in auge una silhouette che non è mai davvero passata di moda: il completo a cappa. Il look di Charlene di Monaco al Grimaldi Forum. Il fascino della cappa è fatto da un equilibrio perfetto tra rigidità del taglio e morbidezza. Si tratta di un capo che non ha bisogno di stratagemmi: descrive la figura con linee nette, ma senza costringerla, e riesce a dare un senso di autorevolezza senza tradire la femminilità innata della Principessa monegasca. 🔗 Leggi su Dilei.it
