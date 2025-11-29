Chantal Pegolo entra nell' Élite del ciclismo italiano

29 nov 2025

Non è ancora iniziata la stagione che Chantal Pegolo ha già tagliato il suo primo traguardo. La campionessa di Pasiano di Pordenone ha infatti firmato per il team Isolmant – Premac – Vittoria, guidato da Nadia Baldi. Il gruppo non si è lasciato sfuggire il talento friulano dopo le ultime. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

