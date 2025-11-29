Champions League Inter ricavi super in questo 2025 26 | i nerazzurri fanno meglio anche del Barcellona!

Inter News 24 Champions League Inter, ricavi super in questo 202526: i nerazzurri fanno meglio anche del Barcellona! La classifica e le cifre. La rivoluzione della nuova Champions League non riguarda solo il format a girone unico, ma porta con sé un impatto economico devastante per le casse dei club partecipanti. L’aumento dei ricavi è significativo e premia la costanza di rendimento a livello continentale. Secondo i dati elaborati dal portale specializzato Football Meets Data e aggiornati al 29 novembre, si delinea una gerarchia economica ben precisa che vede il Paris Saint-Germain guardare tutti dall’alto. 🔗 Leggi su Internews24.com

