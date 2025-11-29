Cgil a Udine ci si prepara per lo sciopero nazionale
Anche per il Friuli Venezia Giulia si avvicina allo sciopero indetto dalla Cgil. Lo stop generale ai lavori, a cui è attesa partecipazione sia dai settori pubblici che privati che dai pensionati, avverrà il 12 dicembre, annunciato dall'assemblea del 4 dicembre a Udine, per protestare contro la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
