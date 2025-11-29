Cesena accende il Natale corso Mazzini illuminato dai versi di una poesia speciale

Cesenatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesena accende il Natale e illumina i suoi vicoli e le sue piazze. Sabato pomeriggio (29 novembre) la nuova illuminazione natalizia del centro storico è stata svelata al grande pubblico, incluso Corso Mazzini illuminato dai versi di “Bello mondo” della poetessa Mariangela Gualtieri nell’ambito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

cesena accende natale corsoNatale a Cesena, luci accese sabato 29 novembre - Sabato 29 novembre prende il via il programma di “Natale a Cesena” che per cinque week end, fino alla vigilia della Befana, animerà il centro storico ... Segnala corriereromagna.it

cesena accende natale corso“Natale a Cesena”: il centro storico si veste di festa - “Natale a Cesena – A te e famiglia” è il titolo del calendario delle iniziative che animeranno il centro storico della città, presentato in conferenza stampa ... Si legge su corrierecesenate.it

Cesena si illumina per Natale: accese le luminarie nel centro storico - Ieri pomeriggio alle 17, al termine dell’imprescindibile conto alla rovescia, l’assessora alle attività produttive Francesca Lucchi, in procinto di ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Cesena Accende Natale Corso