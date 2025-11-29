Cesena accende il Natale corso Mazzini illuminato dai versi di una poesia speciale
Cesena accende il Natale e illumina i suoi vicoli e le sue piazze. Sabato pomeriggio (29 novembre) la nuova illuminazione natalizia del centro storico è stata svelata al grande pubblico, incluso Corso Mazzini illuminato dai versi di “Bello mondo” della poetessa Mariangela Gualtieri nell’ambito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cesena accende le feste con un omaggio ai versi della poesia ‘Bello mondo’ di Mariangela Gualtieri - facebook.com Vai su Facebook
Luci poetiche per il centro di Cesena - Oggi pomeriggio la nuova illuminazione natalizia del centro storico è stata svelata al grande pubblico, incluso Corso Mazzini illumin ... Secondo corrierecesenate.it
Si accende il Natale a Cesena con un omaggio ai versi della poesia "Bello mondo" di Mariangela Gualtieri - Sabato pomeriggio (29 novembre) la nuova illuminazione natalizia del centro storico è stata svelata al grande pubblico, incluso Corso ... Lo riporta cesenatoday.it
“Natale a Cesena”: il centro storico si veste di festa - “Natale a Cesena – A te e famiglia” è il titolo del calendario delle iniziative che animeranno il centro storico della città, presentato in conferenza stampa ... corrierecesenate.it scrive