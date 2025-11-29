Cesena accende il Natale corso Mazzini illuminato dai versi di una poesia speciale

Cesenatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesena accende il Natale e illumina i suoi vicoli e le sue piazze. Sabato pomeriggio (29 novembre) la nuova illuminazione natalizia del centro storico è stata svelata al grande pubblico, incluso Corso Mazzini illuminato dai versi di “Bello mondo” della poetessa Mariangela Gualtieri nell’ambito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

